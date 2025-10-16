На молодіжному чемпіонаті світу з футболу-2025 визначилася фінальна пара. За головний трофей турніру змагатимуться збірні Аргентини та Марокко.

Фінал чемпіонату світу U-20 – Аргентина проти Марокко

Вирішальний матч відбудеться 20 жовтня. Початок гри – о 2:00 за київським часом.

Шлях до фіналу для обох команд виявився непростим. Марокканці у півфіналі здолали збірну Франції у серії пенальті (1:1, 5:4 пен.), продемонструвавши залізні нерви та характер. У другому півфіналі Аргентина завдяки голу Сільветті на 72-й хвилині мінімально обіграла Колумбію (1:0) і впевнено вийшла до фіналу.

Нагадаємо, чинним чемпіоном світу серед молодіжних збірних є Уругвай, який у фіналі турніру 2023 року переміг Італію з рахунком 1:0.

U20 ЧС-2025 — фінальний раунд. 1/2 фіналу

15 жовтня 2025, середа. 23:00

Марокко U20 – Франція U20 1:1 (5:4 пен) (Ольмета, 32 – Мішаль, 59)

Вилучення: Нзінгула (Фра), 107

16 жовтня 2025, четвер. 02:00

Аргентина U20 – Колумбія U20 1:0 (Сільветті, 72)

Вилучення: Аріас (Кол), 79

Нагадаємо, збірна України залишила турнір на стадії 1/8 фіналу, поступившись Іспанії (0:1).