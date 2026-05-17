Сергій Разумовський

Бенфіка продовжує працювати над варіантами майбутнього тренерського штабу і вже визначила головного кандидата на випадок зміни наставника команди. За інформацією португальського видання A Bola, лісабонський клуб уважно стежить за ситуацією навколо Марку Сілви, якого розглядають як пріоритетну кандидатуру на заміну Жозе Моурінью.

Як стверджує джерело, керівництво Бенфіки налаштоване зробити тренеру Фулгема конкретну пропозицію найближчим часом. Йдеться про контракт строком на два роки з можливістю автоматичного продовження ще на один сезон або ж про одразу трирічну угоду. Таким чином, португальський клуб прагне не лише отримати досвідченого фахівця, а й забезпечити певну стабільність на тренерській посаді.

Водночас перейти до Лісабона Марку Сілві буде непросто через його чинні зобов’язання перед англійським клубом. Нинішня угода 48-річного спеціаліста з Фулгемом діє до літа 2026 року, а отже, для реального переходу потрібні або домовленість між клубами, або ж інші механізми, які дозволять достроково змінити місце роботи.

Перші контакти між сторонами вже відбулися. При цьому джерело не виключає, що на цьому етапі мова йде не про прямі перемовини між клубами, а про консультації між представниками Бенфіки та відомим агентом Жорорже Мендешем, який працює з Марку Сілвою. Повідомляється, що сигнали після цих розмов були позитивними, що дає лісабонцям підстави для обережного оптимізму.

Окремо наголошується, що сам Марку Сілва не проти повернутися до роботи в Португалії. Для нього це було б не лише професійним, а й особистим кроком, адже тренер добре знайомий із місцевим футболом і, як стверджується, давно не проти знову попрацювати на батьківщині. Ба більше, заради такого переходу він готовий погодитися на суттєве зниження зарплати. У Фулгемі Сілва заробляє близько 7,5 млн євро за сезон до сплати податків, тоді як Бенфіка, за наявною інформацією, готова запропонувати майже вдвічі меншу суму.

На фоні цих чуток також з’явилася інформація про можливий відхід Жозе Моурінью. Раніше інсайдер Ніколо Скіра повідомив, що чинний головний тренер Бенфіки нібито вже погодив контракт із Реалом до 2028 року. Водночас його угода з португальським клубом розрахована до літа 2027 року. У домовленості між сторонами передбачена можливість припинення співпраці після завершення сезону 2025/26, тож потенційна зміна на тренерському містку цілком укладається в рамки контрактних умов.

Марку Сілва очолює Фулгем із літа 2021 року і за цей час встиг суттєво зміцнити свої позиції в англійському футболі.