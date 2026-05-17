Сергій Разумовський

Півзахисник збірної України Бенфіки Георгій Судаков не отримав ігрового часу в матчі 34-го туру чемпіонату Португалії проти Ештуріла, який завершився перемогою лісабонського клубу з рахунком 3:1. Футболіст увесь поєдинок провів на лаві запасних і так і не з’явився на полі.

Для Судакова це вже шостий поспіль матч, у якому він потрапив до заявки, але не був задіяний тренерським штабом. Така серія свідчить про те, що українець нині не входить до числа футболістів, на яких команда робить ставку в ключових іграх завершальної частини сезону.

Натомість інший українець Анатолій Трубін здійснив одразу п'ять сейвів й отримав високі оцінки. FlashScore поставив голкіперу 7.1, WhoScored погодився з колегами (7.1), а SofaScore здивував – 6.8.

Попри це, його загальна статистика в поточній кампанії залишається доволі солідною. У всіх турнірах Судаков провів 36 матчів за Бенфіку, забив чотири голи та віддав п’ять результативних передач. Це показує, що на певному етапі сезону він був важливою частиною ротації й приносив користь команді в атаці.

За підсумками чемпіонату Бенфіка фінішувала на третьому місці й задовольнилася лише Лігою Європи, відставши від Спортінга на два очки (80 проти 82). Раніше також повідомлялося, що головний тренер Жозе Моурінью близький до призначення в Реал, що може вплинути на тренерські перестановки в європейському футболі.

Прімейра (Португалія), 34-й тур

Ештуріл – Бенфіка 1:3

Голи: Пейшіньйо, 90+1 – Ріос, 7, Ба, 15, Рафа Сілва, 16

