Павло Василенко

Поєдинок між аргентинським Індепендьєнте та чилійським Універсідад де Чилі перетворився на хаос. Під час перерви при рахунку 1:1 на стадіоні в Буенос-Айресі спалахнуло насильство, яке завершилося масовою бійкою.

За офіційними даними, десятеро людей отримали поранення, ще 90 осіб поліція заарештувала. Конфлікт почався з боку чилійських уболівальників: вони почали кидати каміння, палиці, пляшки та навіть вирвані сидіння у сектор господарів. Ситуація швидко вийшла з-під контролю й переросла у сутичку.

Свідки повідомляють, що дехто з фанатів Універсідад де Чилі намагався зняти одяг із суперників, а один уболівальник, рятуючись від натовпу, вистрибнув із трибун.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Кубка Південної Америки так і не було дограно: головний арбітр остаточно зупинив гру на 48-й хвилині. У першій зустрічі чилійці перемогли з рахунком 1:0, але тепер спортивний аспект опинився в тіні кривавих подій.