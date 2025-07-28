Сергій Стаднюк

Швейцарський Сьйон 9 липня 2025 року провів так званий «товариський матч» проти санкт-петербурзького зєніта. Проросійський шабаш відбувся на стадіоні з красномовною назвою «газпром-арена» і, звісно ж, завершився переконливою перемогою «сінє-бєла-ґалубих» на потіху «великодержавного народонасєлєнія» з рахунком 5:2.

25 липня команда, за яку зокрема виступає росіянин антон міранчук, стартував у чемпіонаті Швейцарії. У матчі першого туру Суперліги Сьйон, нажаль, переміг Цюрих (3:2). Фанати клубу висловили протест проти гри, розгорнули промовистий банер:

Товариська гра на росії – 300 тисяч, моральний компас – безцінно!

Також було помічено банер з написом FCK PTN. За різними даними клуб отримав за свою витівку від 300 до 320 тисяч євро. При цьому Швейцарська федерація футболу закликала клуб не їхати до росії. Проте криваві гроші були для керівництва клубу важливішими.

ФІФА та УЄФА виключили російські команди з офіційних змагань. Швейцарська футбольна асоціація ще до цього рішення виключила можливість матчів національних збірних Швейцарії проти росії. Тому ми не рекомендували ФК Сьйон приймати це запрошення. Швейцарська федерація футболу

Раніше Україна випередила росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА завдяки перемогам Динамо та Шахтаря.