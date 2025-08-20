Сьогодні, 20 серпня, у рамках четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2025/26 відбудеться перший матч між турецьким Фенербахче та португальською Бенфікою. Зустріч пройде на стамбульському стадіоні імені Шюкрю Сараджоглу та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Український страж воріт Бенфіки Анатолій Трубін зазначив, що очікує вкрай непростого поєдинку, наголосивши, що гаряча підтримка місцевих уболівальників стане серйозним чинником для Фенербахче.