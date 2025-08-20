Трубін — перед першим матчем з Фенербахче в Лізі чемпіонів: «Ми чудово розуміємо, що таке турецькі фанати»
Український голкіпер Бенфіки очікує складного поєдинку
близько 1 години тому
Сьогодні, 20 серпня, у рамках четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2025/26 відбудеться перший матч між турецьким Фенербахче та португальською Бенфікою. Зустріч пройде на стамбульському стадіоні імені Шюкрю Сараджоглу та розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Український страж воріт Бенфіки Анатолій Трубін зазначив, що очікує вкрай непростого поєдинку, наголосивши, що гаряча підтримка місцевих уболівальників стане серйозним чинником для Фенербахче.
«Вдруге беру участь у кваліфікації до ЛЧ, і вона ніколи не буває легкою. Із Шахтарем було складно, зараз теж непросто. Якщо говорити про команду Моуріньо, там зібрані дуже сильні футболісти. Тим більше, ми чудово розуміємо, що таке турецькі фанати, і наскільки важко буде грати на виїзді. Очікується серйозне випробування, тож ми максимально готуватимемось», — сказав Трубін для Футбол 2.0.