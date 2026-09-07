Дирекція української Прем’єр-ліги затвердила дати та час початку поєдинків сьомого туру чемпіонату України сезону 2026/27.

Центральною грою туру стане протистояння між Зорею та Динамо. Команди зустрінуться на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві. Початок матчу запланований на 15:30.

Водночас призначення поєдинку на цей час може створити додаткові ризики для його повного проведення. Раніше на тлі регулярних повітряних тривог рекомендували проводити матчі за участю київських команд і клубів із Київської області о 13:00. Такий час дає змогу зменшити ймовірність переривання зустрічей через безпекову ситуацію.

Попри ці рекомендації, гру Зоря – Динамо поставили на 15:30. Через це існує ризик, що в разі тривалої повітряної тривоги команди не встигнуть завершити матч у межах ігрового дня. У такому випадку поєдинок можуть перенести або дограти пізніше – залежно від рішення відповідальних органів та обставин на момент проведення зустрічі.

Сьомий тур розпочнеться 18 вересня матчем між Чорноморцем та Оболонню. Команди вийдуть на поле о 13:00. Увечері Полісся прийматиме Кривбас – початок матчу запланований на 18:00.

19 вересня відбудуться ще три поєдинки. О 13:00 Харків зіграє проти Буковини. О 15:30 розпочнеться зустріч Зорі та Динамо, а о 18:00 Епіцентр прийматиме Лівий Берег.

Завершиться тур у неділю, 20 вересня. Першою цього дня зіграє Кудрівка, яка зустрінеться з Колосом о 13:00. О 15:30 Карпати проведуть домашній матч проти Вереса. Останнім поєдинком туру стане зустріч Шахтаря та ЛНЗ, яка розпочнеться о 18:00.

Сьомий тур УПЛ

18 вересня, п’ятниця

Чорноморець – Оболонь – 13:00;

Полісся – Кривбас – 18:00.

19 вересня, субота

Харків – Буковина – 13:00;

Зоря – Динамо – 15:30;

Епіцентр – Лівий Берег – 18:00.

20 вересня, неділя