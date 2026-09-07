Матч ризикує бути недограним: УПЛ призначила гру Зоря – Динамо на 15:30 попри постійні дронові атаки ворога
Прем'єр-ліга пішла проти своїх же рекомендацій
Дирекція української Прем’єр-ліги затвердила дати та час початку поєдинків сьомого туру чемпіонату України сезону 2026/27.
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Центральною грою туру стане протистояння між Зорею та Динамо. Команди зустрінуться на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві. Початок матчу запланований на 15:30.
Водночас призначення поєдинку на цей час може створити додаткові ризики для його повного проведення. Раніше на тлі регулярних повітряних тривог рекомендували проводити матчі за участю київських команд і клубів із Київської області о 13:00. Такий час дає змогу зменшити ймовірність переривання зустрічей через безпекову ситуацію.
Попри ці рекомендації, гру Зоря – Динамо поставили на 15:30. Через це існує ризик, що в разі тривалої повітряної тривоги команди не встигнуть завершити матч у межах ігрового дня. У такому випадку поєдинок можуть перенести або дограти пізніше – залежно від рішення відповідальних органів та обставин на момент проведення зустрічі.
Сьомий тур розпочнеться 18 вересня матчем між Чорноморцем та Оболонню. Команди вийдуть на поле о 13:00. Увечері Полісся прийматиме Кривбас – початок матчу запланований на 18:00.
19 вересня відбудуться ще три поєдинки. О 13:00 Харків зіграє проти Буковини. О 15:30 розпочнеться зустріч Зорі та Динамо, а о 18:00 Епіцентр прийматиме Лівий Берег.
Завершиться тур у неділю, 20 вересня. Першою цього дня зіграє Кудрівка, яка зустрінеться з Колосом о 13:00. О 15:30 Карпати проведуть домашній матч проти Вереса. Останнім поєдинком туру стане зустріч Шахтаря та ЛНЗ, яка розпочнеться о 18:00.
Сьомий тур УПЛ
18 вересня, п’ятниця
- Чорноморець – Оболонь – 13:00;
- Полісся – Кривбас – 18:00.
19 вересня, субота
- Харків – Буковина – 13:00;
- Зоря – Динамо – 15:30;
- Епіцентр – Лівий Берег – 18:00.
20 вересня, неділя
- Кудрівка – Колос – 13:00;
- Карпати – Верес – 15:30;
- Шахтар – ЛНЗ – 18:00.
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