Матч Шахтаря проти Рієки обслужить відомий англієць
Поєдинок пройде через декілька днів
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
Ентоні Тейлор з Англії буде головним арбітром матчу шостого туру основного етапу Ліги конференцій між Шахтарем та Рієкою.
На лініях йому допомагатимуть його співвітчизники Адам Нанн і Лі Беттс, повідомляє пресслужба УЄФА.
За роботу системи VAR відповідатимуть Майкл Салісбері та Метью Донох’ю, які також є англійцями.
Зазначимо, що поєдинок між Шахтарем та Рієкою відбудеться у четвер, 18 грудня о 22:00 за київським часом.
Тейлор є одним з найвідоміших арбітрів світу та неодноразово працював на матчах ЛЧ, Євро та ЧС.
Після п'яти турів команда має 12 залікових балів та посідає другу сходинку в турнірній таблиці Ліги конференцій.