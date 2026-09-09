Добрий вечір! Радий усіх бачити і радий бути тут. Дуже сумували за Лігою чемпіонів, тому намагатимемося робити все, щоб порадувати наших глядачів та вболівальників.

14 голів за три матчі? Це дійсно вражає. Команда дуже атакувальна. До чого ми готуємося? До дуже важкої гри. У нас є такий, трохи негативний досвід з ними, це було два роки тому. Тому було б дуже приємно повернути їм борг. Тож ми розраховуємо на дуже-дуже важку гру й на нашу перемогу.

Гра 2024 року (2:3)? Якщо чесно, дуже змішані відчуття після того матчу. Тому що, на мою думку, ми грали дуже добре до, здається, 60-ї хвилини, коли заробили червону картку. Звісно, прикро, адже це була надзвичайно емоційна гра, але, на жаль, у мене такі були, і не одна, тому досвід маю. Сподіваюся, що, як я вже сказав, завтра ми повернемо борг.