Ліга чемпіонів. ПСЖ із Забарним знищив Слован, перемоги Арсенала, Ліверпуля та Спортінга
Черговий блок поєдинків ЛЧ порадував голами
У Лізі чемпіонів завершилися чергові матчі першого туру основного етапу. У боротьбу вступили команди українських футболістів, а головною подією став розгром Слована чинним володарем трофею ПСЖ – 6:1.
Ілля Забарний вийшов у стартовому складі парижан і провів на полі весь матч. Український захисник отримав високу оцінку від Flashscore – 7,9 бала. Данило Ігнатенко, який представляє Слован, залишився в запасі. Ще один українець словацької команди Микола Кухаревич через травму не потрапив до заявки.
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ПСЖ почав громити суперника ще в першому таймі. Усман Дембеле відзначився на 17-й та 23-й хвилинах, після чого Ферран Торрес забив тричі – на 31-й, 47-й та 57-й хвилинах. Камара на 58-й хвилині відквитав один м'яч, але останнє слово залишилося за парижанами. Руїс на 87-й хвилині встановив остаточний рахунок 6:1.
В інших матчах Ліверпуль на власному полі здолав Атлетіко – 2:1, Арсенал мінімально переміг Наполі – 1:0, а Спортінг узяв гору над Галатасараєм – 3:1.
Ліга чемпіонів, 1-й тур
ПСЖ – Слован – 6:1
Голи: Дембеле, 17, 23, Торрес, 31, 47, 57, Руїс, 87 – Камара, 58.
Ліверпуль – Атлетіко – 2:1
Голи: Собослаї, 40, Макалістер, 50 – Льоренте, 17.
Наполі – Арсенал – 0:1
Гол: Едегор, 75.
Спортінг – Галатасарай – 3:1
Голи: Катаму, 27, Суарес, 57 (пенальті), Саласар, 63 – Інасіу, 5 (автогол).
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