Ілля Забарний вийшов у стартовому складі парижан і провів на полі весь матч. Український захисник отримав високу оцінку від Flashscore – 7,9 бала. Данило Ігнатенко, який представляє Слован, залишився в запасі. Ще один українець словацької команди Микола Кухаревич через травму не потрапив до заявки.

У Лізі чемпіонів завершилися чергові матчі першого туру основного етапу. У боротьбу вступили команди українських футболістів, а головною подією став розгром Слована чинним володарем трофею ПСЖ – 6:1.

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ПСЖ почав громити суперника ще в першому таймі. Усман Дембеле відзначився на 17-й та 23-й хвилинах, після чого Ферран Торрес забив тричі – на 31-й, 47-й та 57-й хвилинах. Камара на 58-й хвилині відквитав один м'яч, але останнє слово залишилося за парижанами. Руїс на 87-й хвилині встановив остаточний рахунок 6:1.

В інших матчах Ліверпуль на власному полі здолав Атлетіко – 2:1, Арсенал мінімально переміг Наполі – 1:0, а Спортінг узяв гору над Галатасараєм – 3:1.

Ліга чемпіонів, 1-й тур

ПСЖ – Слован – 6:1

Голи: Дембеле, 17, 23, Торрес, 31, 47, 57, Руїс, 87 – Камара, 58.

Ліверпуль – Атлетіко – 2:1

Голи: Собослаї, 40, Макалістер, 50 – Льоренте, 17.

Наполі – Арсенал – 0:1

Гол: Едегор, 75.

Спортінг – Галатасарай – 3:1

Голи: Катаму, 27, Суарес, 57 (пенальті), Саласар, 63 – Інасіу, 5 (автогол).