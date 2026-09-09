Футболісти Шахтаря ввечері 9 вересня провели передматчеве тренування на арені ПСВ Стадіон в Ейндговені. Донецька команда готується до поєдинку першого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти місцевого ПСВ, повідомила пресслужба клубу.

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Відповідно до регламенту УЄФА, перші 15 хвилин заняття були відкритими для представників медіа. Журналісти могли спостерігати за розминкою підопічних Арди Турана та окремими вправами з м’ячем.

Після цього тренування продовжилося за зачиненими дверима. Команда працювала над контролем м’яча, короткими та середніми передачами, стандартними положеннями й ударами по воротах. Загалом сесія Шахтаря тривала близько однієї години. Туран також показав свої вміння.

Матч першого туру основного етапу Ліги чемпіонів ПСВ – Шахтар відбудеться в четвер, 10 вересня, на ПСВ Стадіон в Ейндговені. Початок зустрічі запланований на 19:45 за київським часом.

Раніше своїми очікуваннями від майбутнього поєдинку поділився головний тренер Шахтаря Арда Туран.