До кожної гри готуємося так само, як і до будь-якої іншої, тому в тренувальному плані немає нічого специфічного. Це здебільшого психологічна точка зору, потрібно ментально бути готовими до такого рівня. І дуже добре з цим допомагає наш тренер, тому що в нього є великий-великий досвід, великий багаж знань. Він постійно говорить до молодих гравців, додає якісь цікаві історії зі свого життя. І я вважаю, що так їм трошки легше впоратися з тиском.

Думаю, нам потрібно грати у свій футбол і змусити їх грати в наш футбол. Звичайно, це важко, оскільки, як я пам’ятаю, вони мають тут фантастичну підтримку, що їм дуже допомагає. Але ми – Шахтар, і намагаємося завжди показувати, ким ми є. Спробуємо зробити, щоб так було і завтра.

Як я вже казав, ми дуже раді тут бути, сумували. І, звісно, тренер постійно нас налаштовує на позитивні думки, і в принципі потрібно до всього ставитися позитивно. Якщо буде негатив, то все погано й виходитиме.