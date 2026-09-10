Матвієнко: «Якщо в Шахтаря буде негатив, то й у Лізі чемпіонів усе погано виходитиме»
Капітан «гірників» висловився щодо повернення до головного єврокубка
Капітан Шахтаря Микола Матвієнко розповів про свої враження від повернення до Ліги чемпіонів у матчі першого туру загального етапу проти ПСВ. Слова футболіста передає пресслужба клубу.
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До кожної гри готуємося так само, як і до будь-якої іншої, тому в тренувальному плані немає нічого специфічного. Це здебільшого психологічна точка зору, потрібно ментально бути готовими до такого рівня. І дуже добре з цим допомагає наш тренер, тому що в нього є великий-великий досвід, великий багаж знань. Він постійно говорить до молодих гравців, додає якісь цікаві історії зі свого життя. І я вважаю, що так їм трошки легше впоратися з тиском.
Думаю, нам потрібно грати у свій футбол і змусити їх грати в наш футбол. Звичайно, це важко, оскільки, як я пам’ятаю, вони мають тут фантастичну підтримку, що їм дуже допомагає. Але ми – Шахтар, і намагаємося завжди показувати, ким ми є. Спробуємо зробити, щоб так було і завтра.
Як я вже казав, ми дуже раді тут бути, сумували. І, звісно, тренер постійно нас налаштовує на позитивні думки, і в принципі потрібно до всього ставитися позитивно. Якщо буде негатив, то все погано й виходитиме.
Матвієнко також поділився очікуваннями від матчу з ПСВ.