Ковалівський Колос підписав півзахисника Ібрагіма Кане, який у минулому сезоні виступав за полтавську Ворсклу. Малийський легіонер приєднався до нового клубу на правах повноцінного трансферу.

За інформацією Sport.ua, сторони швидко узгодили умови переходу, і Колос запропонував футболісту контракт, розрахований до літа 2027 року. Кане вже приєднався до нової команди й розпочав підготовку до нового сезону.

У сезоні 2023/24 Ворскла вилетіла з УПЛ, поступившись Кудрівці в перехідних матчах, після чого кілька гравців команди отримали дозвіл змінити клуби.

Ібрагім Кане міг опинитися й у київському Динамо, однак столичний клуб не зумів домовитися з футболістом щодо умов трансферу. Цим і скористався Колос, оперативно завершивши перемовини.