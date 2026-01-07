Після перемоги над Лечче у 19-му турі італійської Серії А з рахунком 2:0 форвард Роми Еван Фергюсон, який відзначився одним із голів, поділився враженнями не лише про перемогу команди.

Ірландець також розповів про взаємини зі своїм прямим конкурентом за місце в основному складі, українцем Артемом Довбиком, який також забив у ворота Лечче, але залишив поле через травму.

«Ми багато спілкуємось і намагаємось допомагати один одному, у нас гарні стосунки, незважаючи на те, що ми граємо на одній позиції. Крім того, ми даємо один одному багато порад. Травма? Він нещодавно повернувся, я не знаю, чи та сама це травма, що й раніше. Подивимося на наступний матч», – сказав Фергюсон для Planeta Roma.

Після 19 турів Рома набрала 36 очок і посідає п'яте місце в турнірній таблиці Серії А. Відставання від міланського Інтера, що лідирує, становить три бали.