Павло Василенко

Український нападник Роман Яремчук після закінчення оренди залишить французький Ліон і повернеться до грецького Олімпіакоса, якому належать права на футболіста. Незважаючи на зацікавленість французького клубу у збереженні форварда, сторонам не вдалося досягти угоди щодо умов повноцінного трансферу, повідомляє The Sports Share by Ser.

Яремчук виступав за Ліон із лютого цього року на правах оренди та зумів непогано проявити себе у французькому чемпіонаті. У 14 матчах український форвард забив п'ять м'ячів та відзначився однією результативною передачею, переконавши тренерський штаб у своїй корисності для команди.

Однак переговори між клубами зайшли в глухий кут через фінансові розбіжності. Керівництво Олімпіакосу оцінило трансфер гравця приблизно у п'ять мільйонів євро, тоді як представники «Ліона» розраховували суттєво знизити вартість угоди. Внаслідок цього домовитися сторонам не вдалося.

При цьому головний тренер грецького клубу Хосе Луїс Менділібар, як і раніше, розраховує на українського форварда і готовий надати йому шанс проявити себе у новому сезоні. Остаточне рішення щодо майбутнього гравця буде ухвалено після завершення передсезонної підготовки.

У складі Олімпіакосу Яремчук виступає з літа 2024 року. За цей час він провів 49 матчів, забив 14 голів та віддав п'ять результативних передач. Його контракт із грецьким клубом діє до червня 2028 року.