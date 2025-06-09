ЛНЗ придбає футболіста Кривбаса
Гравець змінить клуб цього літа
близько 5 годин тому
Фото: ФК Кривбас
Півзахисник Кривбаса Денис Кузик перейде в черкаський ЛНЗ. Як повідомляє інсайдер Ігор Бурбас, сторони домовилися про трансфер 22-річного хавбека. Сума переходу та термін угоди з гравцем поки що невідомі.
Кузик провів 30 матчів у сезоні 2024/25 за Кривбас, в яких забив два м’ячі та віддав дві результативні передачі.
ЛНЗ фінішував на 12-му місця у турнірній таблиці УПЛ.
Декілька днів тому черкаську команду очолив екстренер львівського Руха Віталій Пономарьов.
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