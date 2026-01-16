Президент мадридського Реала Флорентіно Перес планує масштабні кадрові перестановки після поразки команди від Альбасете у Кубку Іспанії, повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, клуб розглядає можливість розставання з низкою футболістів, серед яких український воротар Андрій Лунін. Його контракт діє до 30 червня 2030 року, а оцінка Transfermarkt складає 15 мільйонів євро. ЗМІ зазначають, що Реал може спробувати виручити за голкіпера від 20 до 30 мільйонів.

Окрім Луніна, під питанням залишаються Вінісіус Жуніор, Едуардо Камавінга та Фран Гарсія. Також незадовільними визнано виступи захисника Діна Гейсена та турецького півзахисника Арди Гюллера, доля яких у команді поки що неясна.

Нагадаємо, що Лунін зіграв у кубковому поєдинку проти Альбасете, пропустив три м'ячі, а Реал сенсаційно вилетів на стадії 1/8 фіналу з рахунком 2:3. У сезоні 2025/26 український голкіпер провів за мадридський клуб лише три гри, пропустивши вісім голів.