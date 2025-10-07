Форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе та захисник Ліверпуля Ібраїма Конате пропустили останнє тренування збірної Франції, як повідомляє GFFN.

Обидва гравці отримали легкі травми в матчах за свої клуби, проте все ж таки прибули до розташування національної команди. Наразі медичний штаб французів стежить за їхнім станом та оцінює готовність до майбутніх зустрічей.

10 жовтня підопічні Дідьє Дешама зіграють відбірковий матч чемпіонату світу 2026 року проти Азербайджану, а 13 жовтня їх чекає поєдинок з Ісландією.

Франція виступає у тій самій кваліфікаційній групі, де грає і збірна України.