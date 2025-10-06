Павло Василенко

Французька збірна готується до жовтневих матчів відбору на чемпіонат світу, але не все йде за планом – головна зірка команди, Кіліан Мбаппе, не в найкращому фізичному стані.

Форвард мадридського Реала отримав ушкодження правої щиколотки під кінець суботнього матчу Ла Ліги проти Вільярреала, у якому він відзначився голом, а його команда перемогла 3:1.

За словами головного тренера збірної Франції Дідьє Дешама, ситуація не критична, але вимагає обережності.

«Я розмовляв з Кіліаном. У нього невелика проблема, але нічого серйозного. Інакше він не був би тут сьогодні», – сказав наставник на пресконференції в Клерфонтені.

Мбаппе залишиться в розташуванні збірної, де пройде додаткові обстеження. Медичний штаб оцінюватиме його стан у динаміці – рішення про участь у матчах буде прийнято ближче до ігор.

Окрім Мбаппе, проблеми зі здоров’ям має ще один гравець – захисник Ліверпуля Ібраїм Конате, який через травму пропустив суботній матч АПЛ проти Челсі. Його участь у поєдинках збірної також під питанням.

Нагадаємо, Франція лідирує у групі D, маючи шість очок після перемог над Україною (2:0) та Ісландією (2:1). Наступні матчі – 10 жовтня проти Азербайджану та 13 жовтня – знову проти Ісландії.