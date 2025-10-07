Белью розповів, чим Усик хоче займатися після завершення кар’єри
Тоні завірив, що зовсім бокс українець не залишить
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу Тоні Белью висловився про майбутнє свого екссуперника абсолютного Олександра Усика (24-0, 15 KO). Британця цитує vringe.com:
Я не розумію, що далі для Усика. Що він захоче. Я брав у нього інтерв'ю у Лондоні. Це було ще до другого бою з Ф'юрі, в якому я спрогнозував його перемогу. Я просто спілкувався з ним, і він розповів мені, що хоче повернутися до України, він хоче тренувати, він хоче бути частиною тренувальної системи в аматорах. І він тоді сказав, що «у мене залишилося два бої». Один бій він уже провів (реванш з Даніелєм Дюбуа) і залишився ще один. Він неймовірний у тому, що робить. Я не знаю, куди він піде далі. Жоден інший боєць у світі не заслуговує на поєдинок з Усиком так, як Джозеф Паркер. Але наступний бій Паркера вже у розкладі.
