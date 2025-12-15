Мадридський Реал відхилив одну з найгучніших пропозицій за всю історію футбольного ринку.

Саудівський Аль-Хіляль був готовий викласти 350 мільйонів євро за трансфер Кіліана Мбаппе, а самому французові запропонувати контракт із окладом близько 300 мільйонів євро на рік. Незважаючи на астрономічні суми, керівництво мадридського клубу навіть не почало переговори.

У стані мадридців Мбаппе розглядають як ключовий елемент довгострокового проекту та один із символів майбутньої команди. Сам нападник також не виявив інтересу до переїзду, зробивши вибір на користь спортивних цілей, а не фінансових.

Таким чином, Реал чітко окреслив свою позицію на трансферному ринку, давши зрозуміти, що лідери команди не продаються за жодних умов, про це повідомило Fichajes.net.

Раніше Реал обіграв на виїзді Алавес.