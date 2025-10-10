Нападник Реала Кіліан Мбаппе відреагував на чутки, що з'явилися в ЗМІ, про можливу напругу у відносинах з Вінісіусом Жуніором. Француз спростував будь-які розмови про конфлікт, наголосивши, що між ними зберігаються відмінні взаємини.

Більше того, за словами Мбаппе, вони стали ще ближчими як партнери по команді та друзі, що позитивно відбивається на їхній грі на полі.

«Коли в одній команді грають два відомі гравці, то завдяки їм ви можете отримати багато цікавих історій. Насправді у мене дуже добрі стосунки з Вінісіусом. Цього року ми стали набагато кращими, ми дізналися один одного набагато краще. Він чудовий гравець і як особистість дуже хороша людина Ми знаємо, що люди говорять про нас все, що завгодно, але у нас одна мета: допомогти Реалу вигравати титули. Я думаю, що якщо ми хочемо вигравати титули, то ми маємо бути у найкращій формі та допомагати всій команді», — сказав Мбаппе для Tribalfootball

Раніше Хабі Алонсо відзначив Вінісіуса.