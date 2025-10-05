Павло Василенко

Відносини між Іспанською футбольною федерацією (RFEF) та Барселоною загострилися після конфлікту навколо Ламіна Ямаля.

Причиною розбіжностей стала травма, яку футболіст отримав у матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Клуб наполягав на необхідності відпочинку, однак головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте все одно включив Ямаля до списку викликаних гравців.

Після гри з ПСЖ Ямаль поскаржився на дискомфорт у паховій області. Наступного дня він повідомив про свій стан менеджера, і лікарі «Барселони» рекомендували щонайменше два тижні відпочинку. Проте, за інформацією AS, де ла Фуенте відповів: «Якщо він може грати за Барселону, значить, може грати й за збірну».

Отримавши таку реакцію, Ямаль звернувся до клубу, після чого спортивний директор Барселони Деку негайно зв’язався з представником Федерації Айтором Каранкою, щоб пояснити: гравець не готовий до виступів за національну команду. Втім, відповідь Каранки була такою ж стриманою та прохолодною, як і у головного тренера.

Напруження сягнуло піку в п’ятницю, коли де ла Фуенте оголосив склад збірної – і Ямаль опинився у списку. Барселона сприйняла це як відверту провокацію, особливо з огляду на те, що сам гравець прямо просив не викликати його через травму.

У клубі також пригадали недавню заяву тренера, в якій він зазначав, що остаточне рішення щодо участі Ямаля у матчі проти Туреччини залишиться за самим футболістом. Наразі це звучить як порожні слова. У Барселоні переконані, що думку гравців ігнорують, а мінімальний рівень домовленостей між клубами та національною командою більше не дотримується.

У відповідь на виклик до збірної, Барселона оприлюднила офіційний медичний звіт: у Ямаля діагностували загострення травми паху, і йому рекомендовано перерву на 2–3 тижні.

Після цього RFEF усе ж виключила Ямаля зі складу збірної. Однак у своїй заяві Федерація зазначила, що ситуації можна було б уникнути, якби клуб надав інформацію вчасно.

«Барселона» заперечує це, стверджуючи, що федерація ніколи не запитувала медичні дані, а орієнтувалася виключно на слова самого гравця, не проявивши жодного розуміння. У клубі наголошують, що здоров’я футболіста – найвищий пріоритет, і що сам де ла Фуенте неодноразово підкреслював це раніше.

Попри те, що Ямаля врешті не включили до складу збірної, залишається враження, що відносини між Барселоною та Федерацією серйозно зіпсовані. У каталонському клубі впевнені: до їхніх гравців ставляться без належної поваги, а з боку RFEF наразі немає жодних сигналів щодо зниження напруги.