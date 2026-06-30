Олександр Сукманський

Господарі чемпіонату світу збірна Мексики проведуть матч 1/16 фіналу чемпіонату світу проти Еквадору на легендарному стадіоні Ацтека в Мехіко. Матч відбудеться 1 липня і розпочнеться о 4:00.

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Форма команд

Мексиканці впевнено пройшли груповий етап, набравши максимальні дев'ять очок і не пропустивши жодного м'яча. Команда Хав'єра Агірре продовжує серію з шести поспіль перемог, а безпрограшна серія триває вже 11 матчів (9 перемог, 2 нічиї). За цей період збірна пропустила лише два голи, а на груповому етапі суперники завдали лише п'ять ударів у площину воріт.

Додаткової впевненості мексиканцям додає статистика домашніх виступів. На стадіоні Ацтека вони ще жодного разу не програвали матчі чемпіонату світу (6 перемог, 2 нічиї), а загалом не знають поразок на цій арені з вересня 2013 року. Водночас історія виступів у плейоф мундіалів залишається невтішною – лише одна перемога у десяти матчах.

Еквадор вийшов до плейоф після історичного досягнення. Програвши перші два матчі групового етапу без забитих м'ячів, команда все ж пробилася до наступного раунду завдяки перемозі над Німеччиною (2:1), ставши лише другою збірною у XXI столітті, якій вдалося вийти з групи після двох стартових матчів без голів.

Перемога над Мексикою дозволить еквадорцям уперше в історії виграти два матчі чемпіонату світу поспіль. До старту турніру команда також мала серію з 19 матчів без поразок.

Історія протистоянь

Єдина зустріч між командами на чемпіонатах світу відбулася у 2002 році й завершилася перемогою Мексики з рахунком 2:1.

Втім, це залишається єдиною перемогою мексиканців у 14 матчах мундіалів проти представників Південної Америки (1 перемога, 3 нічиї, 10 поразок).

Цікава статистика

Мексика не пропускала після 47-ї хвилини в останніх 11 матчах.

Лише в одному з шести попередніх матчів Мексики забивали обидві команди.

Еквадор не пропускав два або більше голів у жодному з останніх 26 поєдинків.

У 13 з 16 останніх матчів Еквадору було забито менше 2,5 гола.

Ключові гравці

Луїс Ромо, який розпочав перший матч турніру в запасі, у двох останніх зустрічах безпосередньо брав участь у першому голі Мексики після перерви, записавши до активу гол і результативну передачу.

У складі Еквадору варто звернути увагу на Нілсона Ангуло. Після 11 матчів без голів він відзначився у грі проти Німеччини, а загалом забив у трьох із шести останніх поєдинків за національну команду.

Обидві збірні підходять до зустрічі майже в оптимальних складах.

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Попереду матч Мексика - Еквадор. Експерти GGBET вважають, що перевагу мають мексиканці. Їх перемогу оцінюють з коефіцієнтом 2.29, тоді як Еквадору – з коефіцієнтом 4.02. Хто візьме гору? Обирай свій варіант на ggbet.ua!

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