Збірна Чехії зазнала розгромної поразки від Мексики і вилетіла з ЧС-2026
Європейці провалили Мундіаль
близько 3 годин томуПідписатися в
Фото: Getty Images
Збірна Мексики здобула переконливу перемогу над Чехією з рахунком 3:0 у третьому турі групового етапу ЧС-2026. Всі м’ячі були забиті у другому таймі.
Збірна Мексики виграла всі матчі квартету, завершила груповий етап на першому місці і вийшла в 1/16 фіналу.
Чехія з одним балом посіла останнє місце і покинула турнір.
Чемпіонат світу-2026, 3-й тур
Група А
Чехія – Мексика – 0:3
Голи: Чавес, 55, Кіньйонес, 61, Фідальго, 90+4.