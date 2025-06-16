Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса поділився думками щодо вилучення капітана команди Володимира Бражка у матчі другого туру Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0). Слова фахівця передає «Суспільне Спорт».

Вилучення Бражка? Цікаве питання. Арбітр вирішив дати [другу] жовту картку. Але ми також маємо розуміти, як треба захищатися без фолів.

Жовті картки — я не говоритиму про суддівство, але ми маємо розуміти: фоли — одна справа, коли йдеться про агресію, а інша, коли ми виглядаємо не так добре, як хотілося.

Що сказав Бражку, коли він залишав поле після червоної картки? Запитав у нього, що сталося, бо я у той момент як раз відвернувся [коли він сфолив]. Намагаюся завжди реагувати, як гравець залишає поле: коли він агресивний, то маю його заспокоїтися. Це єдине, що в нього запитав.