Мельгоса і сам не зрозумів, як Бражко отримав другу жовту картку з Фінляндією
Тренеру молодіжної збірної України довелося питати у капітана, що сталося
близько 2 годин тому
Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса поділився думками щодо вилучення капітана команди Володимира Бражка у матчі другого туру Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0). Слова фахівця передає «Суспільне Спорт».
Вилучення Бражка? Цікаве питання. Арбітр вирішив дати [другу] жовту картку. Але ми також маємо розуміти, як треба захищатися без фолів.
Жовті картки — я не говоритиму про суддівство, але ми маємо розуміти: фоли — одна справа, коли йдеться про агресію, а інша, коли ми виглядаємо не так добре, як хотілося.
Що сказав Бражку, коли він залишав поле після червоної картки? Запитав у нього, що сталося, бо я у той момент як раз відвернувся [коли він сфолив]. Намагаюся завжди реагувати, як гравець залишає поле: коли він агресивний, то маю його заспокоїтися. Це єдине, що в нього запитав.
В іншому матчі групи збірна Нідерландів сенсаційно поступилася Данії, яка набрала шість очок і достроково вийшла до чвертьфіналу. Таким чином, Україна з трьома балами піднялася на другу прохідну сходинку. 18 червня «синьо-жовті» розіграють з голландцями (один пункт) ще одну путівку до плей-оф.
Раніше визначився найкращий гравець матчу Фінляндія – Україна. Він забив один із м’ячів.
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