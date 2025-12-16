Мендоса став повноцінним гравцем Кривбаса
На тлі чуток про трансфер венесуельця
Глейкер Мендоса / Фото: - ФК Кривбас
Півзахисник Кривбаса та збірної Венесуели Глейкер Мендоса уклав повноцінний контракт з командою УПЛ, повідомляє «ТаТоТаке».
Колишній клуб венесуельця Ангостура отримав за нього близько півмільйона євро.
Під час зимової паузи Кривбас може перепродати свого зіркового легіонера, яким за чутками цікавиться Ботафого.
Мендоса цього сезону відіграв за Кривбас 17 матчів: 5 голів, 9 асистів.
