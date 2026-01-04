Менеджер Лідса розкритикував ранній початок гри з Манчестер Юнайтед
Трояндове дербі відкриватиме недільну програму 20 туру
близько 2 годин тому
Даніель Фарке/ фото - Лідс
Головний тренер Лідса Даніель Фарке поділився очікуваннями від поєдинку 20 туру АПЛ проти МЮ. Його слова наводить Manchester Evening News.
Сподіваюся, хлопці швидко оговтаються. МЮ має перевагу у відновленні, тож ми знайдемо рішення, і на «Елланд Роуд», навіть якщо ноги не слухатимуться, деякі хлопці матимуть шанс себе проявити.
Лідс посідає 16-те місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 21 очко після 19 зіграних зустріч
Матеріали по темі
Легенда Манчестер Сіті та Ліверпуля зіграв у АПЛ у 25-му календарному році поспіль
близько 15 годин тому