Павло Василенко

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола запевнив, що його команда миттєво залишила позаду поразку від Ньюкасла (1:2) та повністю зосередилася на дуелі з Баєром. На думку іспанця, це одна з ключових битв за вихід до наступного етапу Ліги чемпіонів.

Хосеп наголосив, що поразка від Ньюкасла була швидко пережита.

«Так, ми проаналізували, що сталося, але зараз головне – наш шлях у Лізі чемпіонів. Попереду чотири гри – дві вдома, дві на виїзді. Матч проти третьої команди Бундесліги надзвичайно важливий для боротьби за топ-8. Нам потрібна перемога, а потім ще одне очко, щоб гарантувати вихід у наступний раунд».

Гвардіола також прокоментував власні ювілейні матчі.

«Завтра – моя 100-та гра в Лізі чемпіонів. Нещодавно я перетнув позначку в 1000 матчів у кар’єрі. Це нагадує, що я старію (усміхається). Але кожен поєдинок – особливий. Це означає, що ми щороку граємо серед найкращих. Це неймовірно».

Окремо він вибачився за інцидент після гри з Ньюкаслом, коли емоційно зірвався на телеоператора.