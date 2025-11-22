Ньюкасл зробив подарунок Арсеналу, обігравши Ман Сіті
Не без долі фарту
близько 13 годин тому
Фото - Getty Images
Ньюкасл та Манчестер Сіті закривали суботню програму 12 туру АПЛ. Гра на Сент-Джеймс Парк завершилась з рахунком 2:1.
Перша половина гри пройшла без голів за наявності величезної купи моментів від обох команд, проте жодній з команд не вдалося використати свої нагоди біля чужих воріт.
Вирішальною в поєдинку стала ударна п'ятихвилинка, коли Ньюкасл вийшов вперед завдяки голу Барнса, а слідом за ним Діаш швидко відновив паритет. Але гості вдруге нічого не змогли вдіяти з Барнсом, який дублем приніс перемогу команді Едді Хау.
АПЛ. 12 тур
Ньюкасл - Манчестер Сіті 2:1
Голи: Барнс, 64, 70 - Діаш, 68