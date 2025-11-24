Ключовий півзахисник Манчестер Сіті близький до повернення на поле
Гвардіола висловився про Родрі
близько 7 годин тому
Родрі/фото: Манчестер Сіті
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився інформацією про стан іспанського півзахисника Родрі перед матчем п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Баєра (Леверкузен).
«Родрі ще не відновився. Не впевнений, але залишилося недовго. Ми ще в процесі, з'ясуємо, коли він повернеться. Почекаємо ще трохи, щоб переконатися, що з ним все гаразд», – зазначив Гвардіола.
Футболіст продовжує відновлення після травми хрестоподібних зв'язок коліна, отриманої в сьомому турі англійської Прем'єр-ліги в грі проти Брентфорда.
