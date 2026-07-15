Мессі встановив черговий рекорд у півфіналі ЧС-2026 проти Англії
Яке досягнення підкорилося живій легенді футболу?
близько 1 години томуПідписатися в
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі вийшов у стартовому складі на півфінальний матч чемпіонату світу 2026 року проти національної команди Англії.
Як повідомляє Opta, аргентинський форвард встановив нове вікове досягнення. Мессі став найстаршим польовим гравцем в історії, який взяв участь у півфіналі чемпіонату світу. У день проведення матчу легендарному футболісту виповнилося 39 років і 21 день.
Для Ліонеля цей мундіаль складається надзвичайно результативно. На чемпіонаті світу 2026 року він уже провів 6 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 2 результативні передачі. Завдяки такій статистиці Мессі залишається одним із ключових гравців збірної Аргентини.
Крім того, аргентинець продовжує очолювати список найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу. На його рахунку вже 21 забитий м’яч на Мундіалях. Найближчим переслідувачем Мессі є нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе, який має 20 голів у матчах чемпіонатів світу.
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