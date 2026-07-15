Сергій Разумовський

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі вийшов у стартовому складі на півфінальний матч чемпіонату світу 2026 року проти національної команди Англії.

Як повідомляє Opta, аргентинський форвард встановив нове вікове досягнення. Мессі став найстаршим польовим гравцем в історії, який взяв участь у півфіналі чемпіонату світу. У день проведення матчу легендарному футболісту виповнилося 39 років і 21 день.

Для Ліонеля цей мундіаль складається надзвичайно результативно. На чемпіонаті світу 2026 року він уже провів 6 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 2 результативні передачі. Завдяки такій статистиці Мессі залишається одним із ключових гравців збірної Аргентини.

Крім того, аргентинець продовжує очолювати список найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу. На його рахунку вже 21 забитий м’яч на Мундіалях. Найближчим переслідувачем Мессі є нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе, який має 20 голів у матчах чемпіонатів світу.

Дивіться пряму трансляцію матчу Англія – Аргентина!