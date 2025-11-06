Павло Василенко

Багато суперечок викликало інтерв'ю Пірса Моргана з Кріштіану Роналду, в якому знаменитий португалець заявив, що перемога на чемпіонаті світу його не надто хвилює, і що цей трофей не визначить його кар'єру.

На відміну від нього, «вічний суперник» аргентинець Ліонель Мессі вважає перемогу на чемпіонаті світу найвищим визнанням у своїй неймовірній кар'єрі. Про це нападник Інтер Маямі заявив на Американському бізнес-форумі.

«Це правда, що важко пояснити почуття того моменту. Важко описати словами, що означав цей титул для моїх товаришів по команді та для країни. Було зрозуміло, як святкувала країна, яка потреба та бажання, щоб це повторилося після стількох років. Для гравця перемога на чемпіонаті світу – це найвище досягнення. Це як для будь-кого в своїй професії, будь-якого професіонала – досягти вершини. Після чемпіонату світу більше нічого немає. Більшого й бажати не можна. І до того ж, мені пощастило досягти всього до цього. Це була відсутня частина. Це було схоже на завершення всієї моєї кар'єри цим трофеєм».

Нагадуємо, що Мессі виграв чемпіонат світу з Аргентиною у 2022 році в Катарі.