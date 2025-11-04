Павло Василенко

Кріштіану Роналду здивував уболівальників відвертими словами про чемпіонат світу. Легендарний португалець заявив, що не мріє виграти цей трофей і не вважає його показником величі футболіста.

В інтерв’ю Пірсу Моргану нападник зізнався, що суперництво з Ліонелем Мессі триває вже майже два десятиліття, однак він не погоджується з думкою, що аргентинець є кращим.

«Я не погоджуюся з тим, що Мессі кращий за мене. Я не хочу бути скромним», – сказав Роналду.

Попри те, що Мессі здобув титул чемпіона світу, Роналду наголосив, що цей успіх не є для нього визначальним.

«Виграти чемпіонат світу – не моя мрія. Це не визначить мене як футболіста. Виграш одного турніру з шести чи семи матчів зробив би мене найкращим в історії? Чи було б це справедливо?» – риторично запитав він.

Збірна Португалії вже близька до виходу на чемпіонат світу-2026, який може стати шостим для Роналду. Його найкращий результат – четверте місце на мундіалі 2006 року.