Павло Василенко

Професійна кар'єра Ліонеля Мессі триває понад 20 років. 38-річний аргентинець багато років грав за Барселону, пізніше за ПСЖ. З 2023 року він є гравцем Інтер Маямі.

Зірка почувається дуже комфортно в команді. Він підтвердив це останніми днями, підписавши новий контракт. Мессі продовжив угоду на три роки – до 2028 року.

Останніми днями мер Маямі Френсіс Суарес визнав відданість Мессі. Він вшанував 38-річного гравця спеціальною церемонією під час Американського бізнес-форуму 2025 року.

Політик вручив аргентинцю ключі від міста. Мессі став першим футболістом в історії, який отримав цю честь. Навіть його бос, Девід Бекхем, не досяг такого подвигу.

Ключі від Маямі, які за наших обставин можна прирівняти до почесного громадянства міста, раніше були вручені лише 20 особам. Троє з них були пов'язані зі спортом.

Раніше цю почесну нагороду отримували баскетболіст Шакіл О'Ніл (2004), колишній президент WBC Хосе Сулейман (2013) та боєць ММА Конор Макгрегор (2021). У 2025 році ключі вручали тричі.

Мессі може похвалитися феноменальною статистикою цього сезону, забивши 35 голів і віддавши 18 результативних передач у 38 матчах.