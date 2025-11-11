Павло Василенко

Легенда світового футболу Ліонель Мессі не виключає повернення до Барселони – але цього разу не в ролі гравця.

За інформацією журналіста Альфредо Мартінеса, 38-річний аргентинець хотів би після завершення кар’єри стати частиною клубу, який зробив його великим. Мессі розглядає два варіанти – роботу з молодіжною командою або посаду в спортивному відділі блаугранас.

Це дещо несподівано, адже раніше футболіст неодноразово заявляв, що не планує ставати тренером.

Нагадаємо, Мессі залишив Барселону у 2021 році через фінансові труднощі клубу й два роки провів у ПСЖ. Зараз він виступає за Інтер Маямі, з яким має контракт до кінця 2028 року.

Нещодавно Мессі знову відвідав Барселону, з’явившись на «Камп Ноу», що викликало хвилю чуток про можливе повернення. Втім, якщо це й станеться, то вже в новому амплуа – як людина, яка допомагатиме будувати майбутнє клубу поза полем.