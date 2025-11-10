Мессі відвідав оновлений Камп Ноу
Футболіст зізнався, що дуже сумує за Барселоною
10 хвилин тому
Нападник Інтер Маямі та капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі відвідав стадіон Камп Ноу, де провів більшу частину своєї кар’єри в складі Барселони.
Як повідомляє El Partidazo de COPE, 38-річний футболіст сам підійшов до персоналу арени та попросив дозволу потрапити всередину. Працівники клубу охоче впустили легенду каталонців.
Пізніше Мессі поділився емоційним дописом у соцмережах:
— Сумую за цим місцем усім серцем. Сподіваюся, одного дня зможу повернутися, і не лише щоб попрощатися.
У Барселоні підтвердили, що дозволили Ліонелю відвідати Камп Ноу, зазначивши:
— Мессі завжди буде для нас більше, ніж бажаним гостем.
Нагадаємо, Ліонель Мессі виступав за Барселону з 2000 по 2021 рік, ставши найкращим бомбардиром в історії клубу та вигравши з командою понад тридцять трофеїв.
