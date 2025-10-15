Павло Василенко

Капітан чинних чемпіонів світу збірної Аргентини Ліонель Мессі продовжує радувати футбольних уболівальників по всьому світу.

Напередодні збірна Аргентини перемогла Пуерто-Рико з рахунком 6:0, а Мессі записав на свій рахунок дві результативні передачі.

Таким чином, він став найкращим асистентом в історії національного футболу.

Зараз на його рахунку 60 результативних передач, що перевершує бразильця Неймара та американця Лендона Донована, які зробили по 58.

Нагадуємо, що свою першу результативну передачу він оформив майже два десятиліття тому, на чемпіонаті світу-2006 в Німеччині, коли Аргентина переграла Сербію та Чорногорію з рахунком 6:0.