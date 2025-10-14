Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі відновив тренування з національною командою та може взяти участь у найближчому товариському поєдинку. Про це повідомив офіційний акаунт аргентинців у соцмережі X.

38-річний нападник був викликаний на жовтневі матчі проти Венесуели та Пуерто-Рико, проте у першій зустрічі, що відбулася в Маямі та завершилася мінімальною перемогою Аргентини 1:0, він участі не брав.

Головний тренер команди Ліонель Скалоні пояснив, що не включив Мессі до заявки через поточні обставини, не пов’язані з травмою.

В офіційному зверненні Аргентинської футбольної асоціації зазначається, що повернення Ліонеля до тренувань дозволить тренерському штабу «опрацювати ключові аспекти підготовки» до другої гри.

Очікується, що Мессі вийде на поле у матчі з Пуерто-Рико, який відбудеться в ніч із 14 на 15 жовтня.