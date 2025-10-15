У ніч із 14 на 15 жовтня відбувся контрольний матч між національними збірними Аргентини та Пуерто-Рико. Підопічні Ліонеля Скалоні не залишили супернику жодних шансів, упевнено перемігши з рахунком 6:0.

Контрольний матч

15 жовтня 2025, середа. 03:00 (за Києвом)

Пуерто-Рико – Аргентина 0:6 (Мак Аллістер 15, 36, Монтьєль 23, Ечеверрія 65 авт, Мартінес 79, 84)

У складі переможців дублями відзначилися Алексіс Мак Аллістер та Лаутаро Мартінес, ще один м’яч забив Гонсало Монтьєль, а один гол став наслідком автоголу гравця збірної Пуерто-Рико — Стівена Ечеверрії.

Капітан команди Ліонель Мессі записав на свій рахунок дві результативні передачі на Монтьєля та Лаутаро, при цьому легенда збірної Аргентини провів на полі увесь матч.