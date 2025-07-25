Павло Василенко

Повідомлення про те, що американці відсторонять Ліонеля Мессі від участі в лізі MLS, збулися, і найкращий футболіст усіх часів пропустить наступний матч Інтер Маямі.

Мессі був усунений після того, як було встановлено, що він без поважної причини пропустив Матч усіх зірок МЛС минулого тижня і був оштрафований на одну гру.

Так що знаменитому аргентинцю доведеться спостерігати з трибун матч Інтера проти Цинциннаті, який відбудеться наступних вихідних.

Мессі блищить у футболці американського клубу і цього сезону, забивши 18 голів у 18 матчах, а також віддавши сім гольових передач.

Інтер Маямі посідає п'яте місце у турнірній таблиці МЛС із 41 очком, відстаючи від лідируючого Цинциннаті на сім очок, однак у команди з Флориди на три гри менше, ніж у суперників.