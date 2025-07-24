У ніч на 24 липня в Остіні на арені Q2 Stadium відбувся традиційний Матч зірок — цього разу між збірною МЛС та збірною зірок чемпіонату Мексики.

Попри відсутність Ліонеля Мессі, який разом з іншими гравцями Інтер Маямі не був включений до складу, американська команда здобула впевнену перемогу з рахунком 3:1.

Голи за збірну МЛС забили Сарридж (28 хв), Барібо (51 хв) та Уайт (80 хв). У складі мексиканської збірної єдиним, хто відзначився, став Мора (64 хв).

Участь Мессі в матчі була очікуваною, однак аргентинець відмовився приїжджати, через що йому можуть загрожувати дисциплінарні санкції з боку ліги.

Матч зірок

Збірна МЛС – Збірна чемпіонату Мексики 3:1 (Сарридж 28', Барібо 51', Уайт 80' – Мора 64')