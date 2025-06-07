Павло Василенко

Суперництво Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду визначило історію сучасного футболу. Два форварди ділили титули, трофеї та серця мільйонів шанувальників у всьому світі протягом багатьох років. Аргентинець тепер згадує часи, коли він та португальська зірка разом правили світом футболу в інтерв'ю офіційному каналу Ballon d'Or.

«Це завжди була боротьба, але зі спортивного погляду це було дуже добре. Ми мотивували один одного продовжувати вдосконалюватися, тому що ми обидва дуже амбітні. Він завжди хотів виграти все, але я теж. Це був чудовий час для нас та для всіх, хто любить футбол», – сказав Мессі.

Домінування цих виняткових гравців було очевидним не лише в іспанській Ла Лізі чи Лізі чемпіонів, але особливо у боротьбі за «Золотий м'яч». З 2008 до 2017 року ця престижна нагорода діставалася виключно одному з них. Мессі вигравав її вісім разів, Роналду – п'ять разів.

«Той факт, що нам вдається робити це так довго, заслуговує на повагу. Адже, як кажуть, легко піднятися на вершину, але важко там утриматися», – сказав 37-річний аргентинець, який грає за Інтер Маямі в MLS.

Контракт 40-річного Кріштіану Роналду із саудівським клубом Аль-Наср спливає цього літа.

Хоча вони, мабуть, більше ніколи не зустрінуться в жодній лізі, їхні шляхи можуть знову перетнутися на чемпіонаті світу 2026 року. Аргентина вже є певним учасником турніру, а Португалія ще не пройшла кваліфікацію.