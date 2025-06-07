Павло Василенко

Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі вже багато років борються за звання найкращого футболіста світу. Незважаючи на запекле суперництво, обидва гравці залишаються в дуже добрих відносинах, як розповів гравець Аль-Насра.

Протягом багатьох років Роналду та Мессі вважалися найкращими гравцями в історії футболу. Щодо індивідуальних виступів, то аргентинський гравець виступив трохи краще, завоювавши вісім «Золотих м'ячів».

Другим найтитулованішим футболістом у світі за кількістю завоювань престижної нагороди є Роналду. Португальець має п'ять таких нагород. Незважаючи на жорстку конкуренцію за всі титули, ці двоє справді поважають одне одного.

Як зізнався португалець, роки боротьби на полі не змінили його підхід до Мессі. Гравець Аль-Насра з повагою ставиться до свого суперника.

«Звичайно, я відчуваю велику симпатію до Мессі. Ми були на сцені разом 15 років. Він завжди добре ставився до мене і поважав мене», – зізнався Роналду в інтерв'ю Onda Cero.

Незважаючи на те, що обидва гравці наближаються до кінця своєї кар'єри, вони все ще мають фантастичну статистику, якою вони можуть похвалитися. Мессі зіграв 13 матчів, забив десять голів і віддав п'ять результативних передач за Інтер Маямі цього сезону MLS.

Роналду показав не менш хорошу статистику в кампанії Saudi Pro League, що завершилася. 40-річний гравець зіграв 30 матчів, забив 25 м'ячів і віддав три результативні передачі.