Денис Сєдашов

Півзахисник Інтер Маямі Каземіро прокоментував поведінку капітана команди Ліонеля Мессі у першому матчі стартового раунду плей-оф МЛС проти Коламбус Крю (0:3). У тій зустрічі аргентинець під час вкидання з ауту кинув м'яч в обличчя нападнику гостей Гонсало Тапії.

На думку бразильського хавбека, цей епізод не свідчить про те, що Мессі втратив контроль над собою.

Як Мессі може вийти з себе, коли в нього стільки досвіду та майстерності? Як гравець його рівня може втрачати контроль над собою? У нього таке сильне бажання перемагати. Можливо, він найбільш конкурентоспроможний футболіст, але я думаю, що це запитання взагалі не потрібно ставити. Зараз найголовніше — зберігати спокій і добре готуватися, тому що у нас є ще один шанс. Каземіро

Мессі знову підкорює MLS. Аргентинець став головним фаворитом престижної індивідуальної нагороди.