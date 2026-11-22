«Як гравець його рівня може втрачати контроль?»: Каземіро прокоментував поведінку Мессі у матчі плей-оф МЛС
Бразилець відреагував на нервовий зрив аргентинця
Півзахисник Інтер Маямі Каземіро прокоментував поведінку капітана команди Ліонеля Мессі у першому матчі стартового раунду плей-оф МЛС проти Коламбус Крю (0:3). У тій зустрічі аргентинець під час вкидання з ауту кинув м'яч в обличчя нападнику гостей Гонсало Тапії.
На думку бразильського хавбека, цей епізод не свідчить про те, що Мессі втратив контроль над собою.
Як Мессі може вийти з себе, коли в нього стільки досвіду та майстерності? Як гравець його рівня може втрачати контроль над собою? У нього таке сильне бажання перемагати. Можливо, він найбільш конкурентоспроможний футболіст, але я думаю, що це запитання взагалі не потрібно ставити. Зараз найголовніше — зберігати спокій і добре готуватися, тому що у нас є ще один шанс.
Мессі знову підкорює MLS. Аргентинець став головним фаворитом престижної індивідуальної нагороди.
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