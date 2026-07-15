Сергій Разумовський

Збірна Англії проведе матч проти Аргентини у півфіналі чемпіонату світу-2026.

Півфінальна зустріч Англія – Аргентина відбудеться вже сьогодні, 15 липня, на стадіоні Мерседес-Бенц-Стедіум в Атланті, США. Початок матчу запланований на 22:00 за київським часом.

Обслуговуватиме гру американський арбітр Ісмаїл Ельфат. Саме він працюватиме головним суддею одного з найочікуваніших протистоянь плейоф чемпіонату світу.

Переможець пари Англія – Аргентина вийде до фіналу мундіалю, де на нього вже чекає збірна Іспанії. Іспанці стали першими фіналістами турніру після перемоги над Францією у першому півфінальному матчі з рахунком 2:0.

Англія впевнено пройшла груповий етап чемпіонату світу-2026. Команда посіла перше місце у квартеті L, здобувши дві перемоги та один раз зігравши внічию. На старті турніру англійці обіграли Хорватію з рахунком 4:2, після чого перемогли Панаму 2:0. У заключному турі групового етапу збірна Англії розійшлася миром із Ганою — 0:0.

У плейоф команда також продемонструвала стабільність. Спочатку Англія пройшла ДР Конго, перемігши 2:1, потім у результативному матчі здолала Мексику з рахунком 3:2, а у чвертьфіналі виявилася сильнішою за Норвегію — 2:1. Таким чином, англійці підійшли до півфіналу без жодної поразки на турнірі.

Аргентина також виграла свою групу. Південноамериканська збірна фінішувала першою у квартеті J, здобувши три перемоги у трьох матчах. Аргентинці розпочали турнір із переконливої перемоги над Алжиром 3:0, потім обіграли Австрію 2:0, а в останньому турі групового етапу перемогли Йорданію з рахунком 3:1.

У матчах на виліт Аргентина мала складніші поєдинки, але щоразу знаходила шлях до перемоги. Спочатку команда пройшла Кабо-Верде, вигравши 3:2, потім із таким самим рахунком здолала Єгипет. У чвертьфіналі аргентинці обіграли Швейцарію 3:1 та забезпечили собі місце серед чотирьох найкращих команд чемпіонату світу.

Історія офіційних протистоянь Англії та Аргентини налічує п’ять матчів. Перевага за англійською збірною, яка здобула три перемоги. Аргентина вигравала два рази. Тепер команди проведуть ще одну принципову зустріч, ставка в якій буде максимально високою — вихід до фіналу чемпіонату світу.

Українські вболівальники зможуть переглянути матч Англія – Аргентина, а також інші поєдинки чемпіонату світу-2026 на платформі MEGOGO. У кабельних мережах трансляція гри буде доступна на телеканалі MEGOGO Спорт.