Ліонель Мессі поділився своїм баченням щодо участі у чемпіонаті світу 2026 року. Капітан збірної Аргентини підкреслив, що прагне бути частиною цього турніру, навіть якщо не у статусі гравця.

Сподіваюся, що зможу бути там. Я вже говорив, що хотів би виступити на цьому турнірі. У найгіршому випадку я буду присутній як глядач, але це все одно буде особливим. Чемпіонат світу — це особлива подія для всіх, для будь-якої країни, а для нас тим більше, тому що ми переживаємо його зовсім по-іншому, — розповів Мессі у розмові з ESPN.

Аргентина є чинним чемпіоном світу: у фіналі ЧС-2022 команда здолала Францію у серії пенальті після результативної нічиєї 3:3.

Сьогодні, 5 грудня, відбудеться жеребкування фінальної частини чемпіонату світу 2026 за участю України.