Сергій Разумовський

Інтер Маямі здобув перемогу над Торонто у матчі регулярного чемпіонату МЛС. Зустріч завершилася з рахунком 4:2 на користь команди з Флориди.

Одним із головних героїв поєдинку став Ліонель Мессі. Аргентинський нападник вийшов у стартовому складі Інтер Маямі та відзначився трьома результативними діями — голом і двома асистами.

Спочатку Мессі двічі допоміг партнерам забити. Ліонель віддав результативні передачі на Луїса Суареса та Серхіо Регілона, після чого сам записав своє ім’я до протоколу матчу. Аргентинець забив після пасу Родріго де Поля.

Цей м’яч став для Мессі вже 907-м голом у професійній кар’єрі. 38-річний футболіст продовжує покращувати власну статистику та залишається ключовим гравцем Інтер Маямі.

Завдяки виступу у матчі проти Торонто Мессі вийшов на перше місце в МЛС за системою гол+пас. У нинішньому розіграші регулярного чемпіонату Ліонель має 10 забитих м’ячів і 3 результативні передачі у 13 матчах.

Крім того, аргентинець встановив нове досягнення в історії ліги. Мессі побив рекорд Себастьяна Джовінко за кількістю матчів, необхідних для досягнення позначки у 100 результативних дій в МЛС. Іронічно, що це сталося у поєдинку з клубом, за який грав італієць.

Ліонель дістався цього показника за 64 матчі. На його рахунку 59 голів і 41 асист. Попередній рекорд належав Джовінко, який набрав 100 результативних дій за 95 поєдинків — 58 голів і 42 передачі.