Вже 907. Мессі допоміг Інтеру перемогти та наблизився до позначки у 1000 голів за кар'єру. Відео
Команда з Маямі забила чотири м'ячі
близько 2 годин тому
Інтер Маямі здобув виїзну перемогу над Торонто в матчі регулярного чемпіонату МЛС. Команда Ліонеля Мессі виграла з рахунком 4:2, а 38-річний аргентинець став одним із головних героїв зустрічі, оформивши гол і дві результативні передачі.
Гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму. На 44-й хвилині Родріго Де Пауль вивів Інтер Маямі вперед. Після перерви перевага команди з Флориди стала ще переконливішою: на 56-й хвилині Луїс Суарес забив після передачі Мессі та подвоїв рахунок.
На 73-й хвилині Серхіо Регілон зробив рахунок 3:0 на користь Інтера, а Мессі записав на свій рахунок другий асист у матчі. Уже за дві хвилини аргентинець відзначився сам, забивши четвертий м’яч своєї команди.
Торонто зумів відповісти лише наприкінці зустрічі. Еміліо Арістісабаль скоротив відставання, а на 90-й хвилині оформив дубль, однак врятувати господарів від поразки це не допомогло.
Для Мессі цей гол став 907-м у професійній кар’єрі. У поточному сезоні МЛС аргентинський форвард провів 11 матчів, у яких забив 9 м’ячів і віддав 3 результативні передачі.
Після цієї перемоги Інтер Маямі набрав 22 очки та наблизився на відстань одного бала до лідера Східної конференції Нешвілла. Водночас у конкурента залишається два матчі в запасі.
МЛС, регулярний чемпіонат
Торонто – Інтер Маямі 2:4
Голи: Арістісабаль, 82, 90 – Де Пауль,44, Суарес, 56, Регілон, 73, Мессі, 75
