Сергій Разумовський

Інтер Маямі здобув виїзну перемогу над Торонто в матчі регулярного чемпіонату МЛС. Команда Ліонеля Мессі виграла з рахунком 4:2, а 38-річний аргентинець став одним із головних героїв зустрічі, оформивши гол і дві результативні передачі.

Гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму. На 44-й хвилині Родріго Де Пауль вивів Інтер Маямі вперед. Після перерви перевага команди з Флориди стала ще переконливішою: на 56-й хвилині Луїс Суарес забив після передачі Мессі та подвоїв рахунок.

На 73-й хвилині Серхіо Регілон зробив рахунок 3:0 на користь Інтера, а Мессі записав на свій рахунок другий асист у матчі. Уже за дві хвилини аргентинець відзначився сам, забивши четвертий м’яч своєї команди.

Торонто зумів відповісти лише наприкінці зустрічі. Еміліо Арістісабаль скоротив відставання, а на 90-й хвилині оформив дубль, однак врятувати господарів від поразки це не допомогло.

Для Мессі цей гол став 907-м у професійній кар’єрі. У поточному сезоні МЛС аргентинський форвард провів 11 матчів, у яких забив 9 м’ячів і віддав 3 результативні передачі.

Після цієї перемоги Інтер Маямі набрав 22 очки та наблизився на відстань одного бала до лідера Східної конференції Нешвілла. Водночас у конкурента залишається два матчі в запасі.

МЛС, регулярний чемпіонат

Торонто – Інтер Маямі 2:4

Голи: Арістісабаль, 82, 90 – Де Пауль,44, Суарес, 56, Регілон, 73, Мессі, 75