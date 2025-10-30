Павло Василенко

У матчі 1/8 фіналу Кубка України харківський Металіст 1925 святкував перемогу над волочиським Агробізнесом. Гра завершилася з рахунком 4:3 на користь підопічних Младена Бартуловича.

У першому таймі харківська команда забила три м’ячі – відзначилися Іван Калюжний та двічі Пітер Ітодо.

На 50-й хвилині вінгер Металіста 1925 Денис Антюх зробив рахунок 4:0. Але футболісти Агробізнеса не опустили руки й зуміли відродити інтригу. Спершу забив лідер Агробізнесу, нападник Максим Войтіховський, а за три хвилини по тому різницю до двох м'ячів скоротив захисник Іван Гаврушко.

Вже у компенсований час Агробізнес забив і втретє – знову відзначився Гаврушко.

Таким чином, Металіст 1925 став останнім чвертьфіналістом турніру.

Кубок України, 1/8 фіналу

Металіст 1925 – Агробізнес – 4:3

Голи: Ітодо, 6, 45, Калюжний, 18, Антюх, 50 – Войтіховський, 66, Гаврушко, 69, 90+1.